Katar'dan Suudi Arabistana sürpriz telefon

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Birinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ayrı ayrı telgraf göndererek, yeni görevlendirmeden dolayı tebrik etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman'a bir telgraf göndererek, Prens Muhammed bin Selman'ın Birinci Veliaht olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Telgrafta, Kral Selman'a sağlık ve afiyet, Suudi Arabistan halkına da ilerleme ve kalkınmada devamlılık temennisinde bulunan Al Sani, iki kardeş ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının daha fazla gelişmesini arzuladığını kaydetti.

Yeni görevinden dolayı Muhammed bin Selman'ı tebrik eden Al Sani, kendisine yeni görevinde üstün başarı dileğinde bulundu.

Bugün Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, tüm görevlerinden azledilerek, yerine Kral Selman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.