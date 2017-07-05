Katar'dan Suudi Arabistan'a net cevap!

Katar'ın Suud, Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin hazırladığı 13 maddelik talep listesi ile ilgili verdiği yanıtın Suudi Arabistan'a ulaştığı duyuruldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan medyası Katar'ın 13 maddeye verdiği cevabının Kuveyt aracılığıyla krizin tarafı olan ülkelere ulaştırıldığını duyurdu.