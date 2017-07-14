Katar'dan Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a taziye telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı dün, Kral Selman'ın ağabeyi Prens Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud'un 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Prens Abdurrahman'ın cenaze namazının bugün Mekke kentinde Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'da yatsı namazından sonra kılınacağı belirtilmişti