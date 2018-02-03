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Katar: Suud ve BAE’nin planlarını boşa çıkardık

Katarlı Bakan: “Ülkemiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin savaş planlarını boşa çıkardı.”

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:27
Katar: Suud ve BAE’nin planlarını boşa çıkardık

YENİAKİT.COM.TR

Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin planlarını boşa çıkardığını söyledi. El-Atiyye, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada “Ülkemiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin savaş planlarını boşa çıkardı” dedi.  El-Atiyye, ülkesinin bu duruma rağmen Körfez krizinin barışçıl bir şekilde diyalog yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:27
  1. Katar ligi
  2. Katar Savunma Bakanı Halid el-Attiye
  3. BAE
  4. Suudi Arabistan
  5. Körfez Arap Ülkeleri

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  • yorgunyorgun4 dk önce
    İnsan olan yüzünden anlaşılıyor valahi Türkiye melezya Endonezya Katar öbürküleri abd satar vesselam
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