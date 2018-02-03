Katar: Suud ve BAE’nin planlarını boşa çıkardık
Katarlı Bakan: “Ülkemiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin savaş planlarını boşa çıkardı.”03 Şubat 2018 Cumartesi 15:27
YENİAKİT.COM.TR
Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin planlarını boşa çıkardığını söyledi. El-Atiyye, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada “Ülkemiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin savaş planlarını boşa çıkardı” dedi. El-Atiyye, ülkesinin bu duruma rağmen Körfez krizinin barışçıl bir şekilde diyalog yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini kaydetti.
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