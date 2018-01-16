Katar'dan Suriye'ye ilaç yardımı anlaşması

Katar Hayır Kurumu, Suriye'de çatışmalardan zarar gören halkın ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak üzere ilaç firması Qatar Pharma şirketi ile 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Qatar Pharma ile imzalanan 1 milyon dolarlık anlaşma kapsamında şirketin ilaç ve tıbbi malzemeleri hazırlayacağı, ithal edeceği ve bunların kurum aracılığıyla Suriye'nin kuzey kesimlerindeki hastane ve sağlık merkezlerine dağıtılacağı ifade edildi.

Anlaşmanın Suriye'deki krizden zarar gören insanların yardım çağrılarına cevap vermek, temel gereksinimleri karşılamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Katar Hayır Kurumu Yürütme Başkanı Yusuf bin Ahmed el-Kevari de aynı açıklamada, anlaşmanın Suriye'deki çatışmalardan zarar gören insanların sıkıntılarını azaltma amacı taşıdığını belirtti.