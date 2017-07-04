Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan son dakika hamlesi... 100 Milyon tona çıkarıyorlar...

Katar Petrol’ün Genel Müdürü Saad Al Kaabi, Katar’ın doğalgaz üretimini yıllık 77 milyon tondan 100 milyon tona çıkarma kararı aldığını söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 16:49
Katar'dan son dakika hamlesi... 100 Milyon tona çıkarıyorlar...

Al-Kaabi, Katral Petrol Şirketinin Doha’daki genel merkezinde yaptığı basın toplantısında firmanın, dünyanın en büyük gaz kaynağı olan Katarın Kuzey bölgesinde gaz üretimini yüzde 20 artırarak yıllık 100 milyon tona çıkaracaklarını söyledi. Al Kaabi, uygulanan ambargonun uzun süre devam etse bile Katar’ın bundan etkilenmeyeceğini belirterek hiçbir ülkeye gaz sevkıyatını kesmeyeceklerini söyledi.

60 GEMİSİ BULUNUYOR

Katar’ın Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al-Sada ise daha önce yaptığı açıklamada, enerji ve sanayi dahil Katar’ın daha önce imzaladığı bütün ikili anlaşmalara bağlı kalacağını söyledi. Katar halen dünyada 27 ülkeye gaz ihracı yapan Katar’ın gaz rezervinin 24.7 trilyon metreküp olduğu kaydedildi. Katar büyük bir doğal gaz gemi filosuna sahip. Katar’ın 27 tanesi dünyanın en büyük gaz gemisin olmak üzere 60 doğalgaz nakliye gemisi bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:49
  1. Al Kaabi
  2. Katar
  3. Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al-Sada
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    1. 10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    2. Merkez suçluyu buldu!
    3. CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
    4. PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
    5. Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü
    6. Ham çelik üretimi yükseldi
    7. Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi
    8. Ulusal banka alev alev
    9. Manisa'daki asker zehirlenmelerinde 4..
    10. Türkiye Almanya'ya nota verdi
    11. Şoföre sinirlenen kadın otobüsü taş..
    12. Viraja hızlı girince dikenlere uçtu!
    13. Silahlı ANKA göreve başladı
    14. Almanya'nın skandalı sonrası Türkiye..
    15. Bebeği kaçırmaya çalışan kadının..
    16. Asker zehirlenmeleriyle ilgili flaş..
    17. Sivasspor Kone'yi transfer etti
    18. IKBY-İran gerilimi: Erbil İran'ın..
    19. İsmailağa'dan 'Mekke'de kavga'..
    20. Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!