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Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!

Katar'ın Moskova büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, S-400 görüşmelerinin ileri bir safhada olduğunu duyurdu. Gözler, bu hareketiyle Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek olan Katar'a döndü.

26 Ocak 2018 Cuma 10:34
Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!

Rus basınına konuşan Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, Katar'ın S-400 sistemleri almayı planlayıp planlamadığı sorusuna "Bu sorunun cevabı; evet. Konuyla ilgili görüşmeler ileri safhada" cevabını verdi.

Katar hükümetinin, S-400 füze savunma sistemleri almak için Rusya'yla görüşme halinde olduğu belirtildi. Sputnik'in haberine göre Rus basınına konuşan Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, Katar'ın S-400 sistemleri almayı planladığını net bir dille ilan etti.

RUSYA-KATAR İŞBİRLİĞİNİ İLERLETECEK

İki ülke arasında Ekim ayında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandığını anımsatan el Attiyah, "Bu anlaşma, Rusya ve Katar arasında savunma alanındaki işbirliğini ilerletmek için bir kapı açtı. Bu işbirliği, askeri teçhizat sevkiyatını, askeri eğitimi ve özel hizmetler seviyesinde işbirliğini içeriyor" dedi.

Attiyah, Rusya ve Katar'ın büyükelçiliklerde askeri ataşe görevlendireceğini de kaydetti. Katar, haziran ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil Körfez ülkeleriyle teröre destek iddiaları nedeniyle kriz yaşamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ekim ayında Katar'a yaptığı ziyaret sırasındaysa Doha ile askeri teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

TÜRKİYE DE S-400 ALIYOR

Katar gibi Türkiye de ABD ile yaşadığı krizin ardından rotasını Rusya'ya çevirip S-400 almak için el sıkışmıştı. Türkiye'nin bu hamlesi ABD'yi Batı'yı ve NATO'yu fazlasıyla rahatsız etmişti.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:34
  1. Katar
  2. Qatar
  3. Rusya
  4. Türkiye
  5. Moskova
  6. Fahad Mohammad el Attiyah
  7. S-400
  8. ABD
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