Katar'dan önemli Udeyd Üssü açıklaması

Atıyye, "ülkesinin Rus S-400 füze savunma sistemi satın almak istediği" yönündeki haberlere ilişkin, "Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmadı. Bakanlık olarak tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Belli bir sistemle ilgili etüt çalışmaları ülkenin ihtiyacı göz önüne alınarak yapılır." ifadesini kullandı..



Farklı füze sistemleriyle ilgili arayış içinde olmakta sakınca görmediğini dile getiren Atıyye, bunun, ABD'ye alternatif arayışı olmadığını, ABD kara ve hava kuvvetleriyle güçlü ilişkileri olduğunun altını çizdi.



Katar'ın böyle bir adım atmasının ABD ile ilişkilerine etki etmeyeceği öngörüsünde bulunan Atiyye, "ABD ile ilişkilerimiz, herhangi bir ülkeden füze sistemi satın alımından etkilenmeyecek kadar derin." dedi.



Katar'ın Türkiye'den ekipman ve askeri araç satın alması konusuna da değinen Atiyye, "Türkiye NATO üyesi bir üke ve bizim ortağımız, aramızda ortaklık ilişkisi var ve biz ondan bu araçları satın aldık." ifadesini kullandı.



Atıyye, savaş yanlısı olmadıklarını ancak hava sahalarını korumayı ve bölgede istikrarı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.



ABD'nin İran meselesinde daha fazla mesai harcaması gerektiğine işaret eden Atıyye, sorunların diyalog dışında yollarla çözülmesinin bölgeyi felakete sürükleyeciğini kaydetti.



ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine bağlı 11 bin askeri bulunuyor.

Atıyye, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan araştırma kurumu Heritage Foundation'a verdiği demeçte, ABD ile Katar arasındaki askeri ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.



Ülkesinin, El-Udeyd Üssü'nü genişletip daimi bir üs haline getirmeyi planladığını belirten Atıyye, "Katar'daki askeri yetkililer, ABD Savunma Bakanlığındaki mevkidaşlarıyla 2040 vizyonu çerçevesinde ikili askeri ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor. Bu vizyon, Udeyd Üssü'nün mevcut hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD'ye ait deniz gücünü de barındırmasını içeriyor." dedi.



Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz



Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizde ABD'nin oynayabileceği rolle ilgili de konuşan Atıyye, "Körfez krizini çözebilecek tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Tek bir telefonla bu sorunu çözebilir." iddiasında bulundu.



Atıyye sözlerini şöyle sürdürdü:



"Beyaz Saray'ı tarafları diyalog masasına çağırması konusunda hep teşvik ettik. Zira Körfez bölgesinde yaşananlardan tek istifade eden terör örgütleridir. Körfez İşbirliği Konseyinin uyum içinde olması enerji akışı için önem arz ediyor. Dünyanın doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz."



Atıyye, bölgede vizyon eksikliği çekenler ve çocukça davranış sergileyenler olduğunu belirterek ismini vermediği bu makamların buna derhal son vermesi gerektiğini kaydetti.