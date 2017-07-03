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Katar'dan önemli açıklama: Askeri müdahale olursa...

Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 06:23
Katar'dan önemli açıklama: Askeri müdahale olursa...

Sky News Britain Kanalına konuşan Atiyye, "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi.

"KOLAY YUTULUR BİR LOKMA DEĞİLİZ"

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir." ifadesini kullanan Atiyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını bildirdi.

DARBE GİRİŞİMLERİ OLDU

Komşu ülkelerin Katar'daki mevcut rejimi değiştirmeye çalıştığı yönünde bir düşünce taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya Atiyye, "Tam olarak olan da bu. Ben faraziyeler üzerinden konuşmuyorum. 1996'da şiddetli, 2014'te yumuşak darbe girişimleri oldu. 2017'de de yumuşak darbe girişimi söz konusu." yanıtını verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Atiyye, abluka uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik "terörü destekleme ve çifte standart uygulama" suçlamalarını ise reddetti.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 06:23
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