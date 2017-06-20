Katar Yemenli diplomatlara 48 saat süre verdi
Rus haber kanalı Sputnik'in Yemenli diplomatlara dayandırdığı haberde Doha yönetiminin ülkesinde bulunan Yemenli diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdiği iddia edildi.20 Haziran 2017 Salı 15:16
Katarlı yetkililerin ülkelerinde bulunan Yemenli diplomatlara ülkelerinden ayrılmaları için 48 saat süre verdiği iddia edildi.
Yemenli diplomatların ülkeden çıkarılmalarıyla ilgili Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Körfez ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri durdurmasından sonra Yemen'de ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.