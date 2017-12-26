Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan o ülkeye kınama...

Katar, Guatemala'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşıma kararını "geçersiz ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:12
Katar'dan o ülkeye kınama...

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıma kararı kınanarak, "geçersiz ve kışkırtıcı bu adımın hukuki olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Guatemala'nın kararı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak reddeden ve tüm ülkelere Kudüs'te diplomatik misyon inşa edilmesinden kaçınma çağrısında bulunan karar uyarınca uluslararası konsensüse aykırıdır." denildi.

Guatemala'nın söz konusu karardan vazgeçmesi temenni edilen açıklamada, "Katar'ın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına ve iki devletli çözüme olan desteği nettir. Ayrıca uluslararası meşru kararlara dayanan Filistin halkının dik duruşuna ve Filistin davasına destek veren tutumu sabittir." ifadelerine yer verildi.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını bildirmişti.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı durumda bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:12
  1. Guatemala
  2. ABD
  3. Jimmy Morales

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’