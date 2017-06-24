Katar'dan körfez ülkelerinin isteklerine yönelik ilk açıklama

Katar resmi haber ajansında (QNA) yer alan açıklamada, hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, Doha'ya ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın bazı basın yayın organlarında yer alan taleplerinin Katar'ın egemenliğini sınırlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Al Sani, "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan maddelere göre ambargo uygulayan ülkelerin belirttiği bu talepler, söz konusu yasa dışı ambargonun başından itibaren terörle mücadeleyle değil bilakis Katar'ın egemenliğine ve dış politikasına müdahale etmekle alakalı olduğunu teyit ediyor." ifadesini kullandı.

CEVABIMIZI GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ

Katar'ın ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerini incelendiğini belirten Al Sani, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla resmi cevabı gün içinde açıklayacaklarını bildirdi.

Al Sani, "ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını vurguladı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.