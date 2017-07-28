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Katar'dan kafasını kopardığı güvercinle 'intikam aldı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Suudi Arabistanlı bir adam Katar güvercini olduğunu iddia ettiği kuşun kafasını koparıyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:32
Katar'dan kafasını kopardığı güvercinle 'intikam aldı

Sosyal medyada yayılan videoda yer alan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Suudi Arabistan aksanıyla konuşan bir adam, bir Katar güvercininin kafasını kopararak Katar'a "mesaj verdi."

"Bu sizin kuşunuz" diyen adam kuşun ayağındaki numarayı gösterek güvercinin Katar güvercini olduğunu ifade ediyor

Ardından ani bir hareketle güvercinin kafasını kopartan Suudi Arabistanlı adam kuşun kanını yere akıtarak iki kez "akıbetiniz bu güvercin gibi olmasın" sözleriyle Katar'ı tehdit ediyor.



Katar merkezli patlak veren kriz bölgeyi derinden sarsmıştı. İki ülke arasındaki gerginlik ülke vatandaşları arasına kadar inmiş durumda. Siyasi gerginlikten nasibini hayvanlar da alıyor. Bir süre önce iki ülke sınırında birçok deve abluka nedeniyle ölmüştü.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:32
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  2. güvercin
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