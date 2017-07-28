Katar'dan kafasını kopardığı güvercinle 'intikam aldı

Sosyal medyada yayılan videoda yer alan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Suudi Arabistan aksanıyla konuşan bir adam, bir Katar güvercininin kafasını kopararak Katar'a "mesaj verdi."

"Bu sizin kuşunuz" diyen adam kuşun ayağındaki numarayı gösterek güvercinin Katar güvercini olduğunu ifade ediyor

Ardından ani bir hareketle güvercinin kafasını kopartan Suudi Arabistanlı adam kuşun kanını yere akıtarak iki kez "akıbetiniz bu güvercin gibi olmasın" sözleriyle Katar'ı tehdit ediyor.