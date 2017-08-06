Katar’dan İzmir’e ticari üs

Bazı Arap ülkelerinin Katar’a uyguladığı amborgaya ilk ve en net tepkiyi veren ülke Türkiye olurken, amborgoyu kıracak insani ihtiyaçların temininde harekete geçen ilk şehir de İzmir olmuştu. Bugüne kadar 221 kargo uçağı gönderen Türkiye’nin yaklaşık 60’a yakın uçağı İzmir’den kalkarken, yine Katar’a deniz yoluyla ilk yardım gemisi İzmir’den yola çıkmıştı. Özellikle Ege bölgesinden ve bilhassa İzmir’den gönderilen malların ücretlerini temin etme konusunda Türk iş adamlarının kaygıya düşmeden hızlı hareket etmesinin Katarlıları duygulandırdığı belirtiliyor. Türkiye ile yakalanan bu olumlu iklim ikili ticarete da yansıyor.

İZMİR'DE ÜÇ GÜNLÜK TEMAS

Hem Türkiye hem de İzmir’e yönelik özel bir gönül bağı oluşan Katarlı iş adamları ve STK’lar, geçtiğimiz üç gün “Türkiye-Katar İkili İş Görüşmeleri” için İzmir’deydi. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani’n önderliğinde yaklaşık 90 kişilik heyet gıda, inşaat, medikal, plastik, kağıt sektörlerinden 150’den fazla Türk iş adamıyla bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticareti milyar dolarlar seviyesine çıkaracak açıklama ise Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi’den geldi. İzmir’deki görüşmelerde eğerlendirmelerde bulunan Ahbabi, “Katar ile abluka yapan ülkeler arasında 15 milyar dolarlık bir ticari hacmi vardı. Biz bunun büyük bir kısmının Türkiye ile olmasını istiyoruz. Gerek siyasi duruşunuz gerekse bizi desteklemenizden dolayı bunu istiyoruz” dedi.

DERİNCE İLE DOHA LİMANI ARASINDA DİREKT SEFER

Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir’de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, Kocaeli Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için direkt kargo taşımacılığı seferlerinin başlatılmasında mutabakata varıldı. Ayrıca görüşmelerde iki ülke iş adamları arasında başta gıda, tarım ve temel insani ihtiyaçlar olmak üzere birçok alanda ticari işbirliğine varıldı.

Öte yandan Türkiye, Katar'a İran üzerinden karayoluyla taşımacılık için de görüşmeleri başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Katar’ın ihtiyaçlarını sadece Türkiye’de üreterek hazır göndermenin yanında Türki iş adamlarının asıl isteği, Katar’ın da davetiyle üretim ve yatırımlarını Katar’a entegre ederek sürdürülebilir bir ticaret ağı oluşturulması oldu. Katar, özellikle 2022 dünya futbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle birçok alt ve üst yapı için birçok yatırımını ihaleye çıkarmaya başlamasıyla da dikkat çekiyor.

TİCARİ TEMSİLCİLİK GÜNDEMDE

İzmir ziyaretinde ülkesinin maruz kaldığı ambargoda siyasi ve ekonomik desteğini esirgemeyen Türkiye’ye minnet ve şükran duyduklarını aktaran Katar Ticaret Odası Üyesi Ahbabi, Türk sanayicilerinin Katar’la sürdürülebilir ticaretini artırmak ve Katar’daki yatırımlardan daha fazla pay alması için bir temsilcilik ofisi açılmasını önerdi. Ahbabi, “İzmir’in sanayi, ticaret ve tarım konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Sanayici olarak sizi ülkemize davet ve teşvik ediyoruz. KOBİ’ler için altyapımız hazır. Bizim arzumuz yatırımların bir an önce başlamasıdır” diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu da, Türkiye'nin bu ülkede ticaret ofisi açılması çalışmalarını hızlandıracağını ifade etti.

İzmir ziyaretinde konuşan Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Katar’ın yaşadığı abluka sonrası Türkiye’nin verdiği kararlı destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine teşekkür etti. Ablukanın aşılmasında Katar ve Türk özel sektörlerinin alternatif kanalların açılması, yerli üretimin artırılması noktasındaki çabalarının takdire şayan olduğunu dile getiren Al Sani, iki ülke arasındaki yeni dönemde kurulacak bağın sağlamlığını da ortaya koydu.

YATIRIMLAR İMZA SEVİYESİNDE

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Katar’la birçok ikili görüşme yapıldığını ve farklı sektörlerle işbirlikleri imzalanlandığını belirtti. Ünlütürk, şöyle devam etti: “Hem ikili ticaretin hem de İzmir’den ihracatın arttırılmasında yapıcı görüşmeler oldu. Katarlıların İzmir’e önemli bir yatırımı için diyalog oldu. Bir imza töreni gerçekleştirilecekti fakat aceleye getirmemek için bekletiliyor. Bu görüşmeler yatırımla sonuçlanacaktır."

KATAR'DAN AHDE VEFA ZİYARETİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Katar'a ambargonun ilk günlerinden itibaren İZTO olarak; ihracat personeli elemanlarının 24 saat hizmet verdiği söyledi. Ahde vefa olarak Katar heyetinin ekonomi bakanlığı başkanlığında İzmir’e ziyaret gerçekleştirdiğini dikkat çeken Demirtaş, "İki ülke arasında gıda, inşaat malzemeleri, tıbbi malzeme, medikal sektörü, mobilya gibi pek çok alanda yatırım fırsatı var” dedi.

'AKDENİZ' DE YARDIMA HAZIR

Katar’a her türlü gıdanın sevkiyatını gerçekleştirecek güce sahip olduklarını söyleyen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Katar’a destekte “Biz de varız” dedi. Bölge olarak üretim, tesis ve kapasite hacimlerini gösterebilmek adına Katarlıların İzmir çıkarmasını Akdeniz’e de taşımayı hedeflediklerini söyleyen Yamanyılmaz, “Akdenizli gıda ihracatçıları olarak Katar’a yardıma hazırız” diye konuştu.