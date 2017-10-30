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Katar'dan İsrail'e kınama

Katar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 10 bin konutluk yeni yerleşim birimi inşası planını kınadı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:39
Katar'dan İsrail'e kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te 10 bin konutluk yeni yerleşim birimi inşa etmeyi planlamasına işaret edilerek, "İsrail'in Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası yönündeki niyetini kınıyoruz. Bu karar, iki devletli çözüme dayalı barışı gerçekleştirmek için sarfedilen uluslararası çabaları tahrip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Hükümeti'nin bu kararının, Filistin halkının "1967 sınırlarına tabii, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet inşası projesine" ilişkin haklarını ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim politikasını durdurmaya zorlama çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Kanal 11 televizyonu geçen çarşamba günü, İsrail makamlarının Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya beldesinde 10 bin konutluk yeni yerleşim birimi inşasını planladığını duyurmuştu. Haberde, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant'ın, söz konusu planı "önemli bir siyonist çalışma" olarak nitelendirdiği kaydedilmişti. İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı amaçladığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:39
  1. katar
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