Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!

EkonomiBakanlığı himayesinde Ege İhraçatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlenen “Katar-Türkiye İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” toplantısı Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirildi. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ahmet Bin Jassim Al Thani, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, milletvekilleri ile çok sayıda Türk ve Katarlı iş adamları katıldı.

Katarlıları “Evinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz” diye selamlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, toplantıyı özellikle İzmir’de yapmak istediklerini belirterek, “5 Haziran Katar’ın 15 Temmuzu idi. Katar’a 5 Haziran’da başlayan ambargo için 6 Haziran’da inen ilk uçak İzmir’den gitti ve ilk seferleri İzmir’den başlattık. Katar’da mağazaların raflarına İzmir Körfezi’nden serin imbat yelleri Katar’ın üzerine İzmir’den gitti” dedi.

“Gerçek dostluklar böyledir”

Katar’a karşı uygulanan ambargoya değinen Bakan Zeybekci, “İstediler ki Katar’ı kapattıkları zaman içeride istedikleri bir hareketlenme ortamı oluşturulacak ve o ortam ile Katar’da istedikleri sonuç alınacak. Biz o gün orda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla o kadar zamanında, yerinde yanlarında olduk ki kardeşlerimizin, mutlaka etkisi oldu diye düşünüyorum. Gerçek dostluklar böyledir. Hadi dendiğinde sorulmaz nereye neden. ‘Hadi’ dendiğinde gidilir. Bir ara sorulur belki niye buradayız diye. Ama elhamdulillah biz kardeşlerimizin ‘Hadi’ dediğini hissettik ve sormadık neden diye. Bugüne kadar 221 kargo uçağı gitti Türkiye’den. Karayolu taşımacılığı ile çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Buablukanın sona ereceğine inanıyoruz”

Katar’a karşı uygulanan ablukanın sona ereceğine inandığını belirten Bakan Zeybekci, “Nasıl ki 15 Temmuz bir sivil Türk devrimi ile sonuçlandı. Katar’a karşı yapılmaya çalışılan bu eylemde güçlü bir Katar dayanışması ortaya çıkardı. Birlikteliklerini bütün dünyaya gösterdi. Şair der ki “Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher kışın sonu bahar. Belki bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar.” Katar’ın etrafına çevrilen duvar bir bahçeyi müjdelemişti. Biz kardeşler arasındaki kavga değil hafif münakaşanın tatlılıkla sonuçlanacağına inanıyoruz, yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bu problem bittiği zaman, bu kültür coğrafyasında kardeşlik iklimi istiyoruz. Kardeşlik iklimi olmayan yerlerde neler olduğunu görüyoruz. Suriye’nin, Irak’ın haline bakıyoruz. Bu tür durumların başka yerlerde çıkmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Katar’ın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir”

Katar ve Türkiye’nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu kaydeden Zeybekci,“Birinde olan diğerinde, değerinde olan birinde yok. Allah biz insanlara akıl vermiş. Bu coğrafya bize işaret veriyor. Bir araya gelin aklınızı kullanın eksiklikleriniz tanımlayın, gelecek yürüyüşünüzü birlikte yapın. Sadece üretimi burada yapıp göndermek değil, bir kısmını Katar’da da yaparak gıda, tarım ihtiyaçları garanti altına alınabilir. Bizim hep söylediğimiz gelecek hedeflerimizde bizim ihtiyaç duyduğumuz sürdürülebilir bir şekilde enerji ve hammadde ihtiyacımız garanti almak. Bunu da sağlayacağımız ülkelerden biri Katar. İkincisi; dünyada artık kendi finans imkanlarınızı oluşturmanız, kendinizi kontrol etmeniz, kendi mali ikliminizi oluşturmanız lazım. Bunu da birlikte yapabiliriz. Bugün bize düşen sizi bir araya getirmekti. Katar’ın sadece günlük ihtiyaçlarını değil bütün ihtiyaçlarını Türkiye yüzde yüz karşılayabilir. Elektronikten temizlik malzemelerine kadar. Sağlık turizmi, teknoloji, eğitim aklınıza gelen her alanda Türklerin ve Katarlıların işbirliği yapmasını istiyoruz. Katarlı kardeşlerim buraya gelen bütün Türk firmalarının hepsine şahsi olarak kefilim. Hepsi bizi asla ve asla mahcup etmeyecek şirketlerdir” dedi.

“Katar’ı lojistik üs olarak kullanmanızı istiyoruz”

İki ülke iş adamlarına seslenen Zeybekci, “Kardeşlikle uzun vadeli temeller üzeri ne ticaret yapmanızı, birlikte yatırımlar yamanızı istiyoruz. İhtiyacınız olan her alanda yatırım yapmasınız istiyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin de Katar’da yatırım yapmalarını istiyoruz. Katar’ı lojistik üssü olarak kullanmanızı istiyoruz” dedi.

2022 Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacağını hatırlatan Zeybekci, 150 milyar dolar civarında altyapı tesis yatırımı yapılacağını ve bunun çok iyi fırsat olduğunu söyleyerek, “Katar Körfez’in, Ortadoğu’nun parlayan yıldız olacaktır. Güzel sonuçlar aldığımız uzun vadeli yolculuğa çıkarken de kardeşliklerimize ‘Türkiye sizin eviniz memleketine hoşgeldiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, aynı iş görüşmelerinin bir sonraki ayağının Katar’da olacağını sözlerine ekledi.

“Türkiye sayesinde ambargoyu kırdık”

Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ahmet Bin Jassim Al Thani, “Türkiye halkına şükranlarımız iletmek istiyorum, şerefli tutumunuz ve bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Katar Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Katar ekonomisinin direnişini ispatladı. Birçok ülkede ekonomiler olumsuz etkilenirken bizim ekonomimiz sağlam durmakta. Katar’ın bağımsızlığı ve güçlü olması için var gücümüzle çalışmalayız. Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık. Şu anda hiçbir konuda eksikliğimiz yok. Bizdeki doğal kaynaklar, doğalgaz ihracatı Katar’ın ekonomisine büyük destek vermektedir. Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. Bugün Katar yine doğalgaz ve LNG’de dünya çapında üretimine devam etmekte. Yaşananların ardından doğalgaz ihracatımızda bir düşüş değil aksine yüzde 30’luk bir artış yaşadık” diye konuştu.

“Bir soruna karşı ileride daha güçlü olmamızı sağlayacak”

İki ülke arasında ticaret hacminin de ivme kazandığını belirten Bakanı Ahmet Bin Jassim Al Thani “Katar ve Türkiye kardeşlik ve çok iyi ilişkilere sahip olan iki ülkedir. Bu ilişkilerimiz ticaret hacmine de yansımıştır. 2017 ilk yarısında yaklaşık 554 milyon dolar hacmimiz olmuştur. Bu son dönemde alınan kararlar da çok iyi rol oynamıştır. Özellikle Katar-Türkiye özel sektörü bu ablukanın kırılmasında önemli rol oynamıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türkiye’de pazarımıza giren mallarınhızlandırılması, yatırımların yapılması herhangi bir soruna karşı ileride daha güçlü olmamızı sağlayacaktır. Bize karşı yapıcı tutumlarından dolayı Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Birçok iş alanında ortaklıklar imzalayacağız”

Katar Ticaret Odası üyesi ve heyet başkanı Mohamed Mahdi Al Ahbabi de şunları söyledi:

“Bu toplantının İzmir’de olması beni çok mutlu etmekte. Buradan ilk gıda malları gemilere yüklenerek Katar’a getirildi. Bu toplantı her sektörde işbirliğinin geliştirilmesi için yapılmakta. Gelişen ilişkilerimizin özel sektöre yansımasını ve ticari ortaklıklar kurulmasını arzuluyoruz. Türkiye’nin Katar’a desteğini hiç bir zaman unutmayacağız. Yaşanan sıkıntılı günlerimizde Türkiye hava ve deniz yoluyla yardım gönderdi. Katar pazarında Türk malları yoğun olarak kullanılmakta. Kendi gıdamızı ve kendi ilaçlarımızı üretmek istiyoruz. Bunu da çevre ülkelerin yardımlarıyla yapacağız. İş adamlarına tüm kapılarımız açıktır. Hem tarım hem de sanayinin geliştiği ve en büyük fuarların düzenlendiği bu kentte ortaklıklar istiyoruz. İzmir ve Katar bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Gıda, yapı malzemeleri, plastik sanayi, kağıt, ilaç, turizm gibi alanlarda bu işbirliğini yapabiliriz. Yarın bir çok iş alanında ortaklıklar imzalanacağına inanıyoruz. Biz Türkiye’nin her alandaki deneyimlerinden yararlanmak isteriz. Katar Ticaret Odası olarak biz de Katarlı iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda destek olacağız.”

11 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 15 yıl öncesine kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, 2016 yılında Katar’a 421 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, ithalatın ise 271 milyon dolar olduğunu kaydederek, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam ihracat 11 milyar dolar.Katar’a gerçekleştirdiğimiz ihracat 2016 yılında 30milyon dolar seviyesinde, 2017 Ocak - Haziran dönemi ise 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Katar da 2016 yılı verilerine göre 375 milyon dolarlık yatırımla, ülkemize en çok yatırım yapan 7. ülke konumunda” ifadelerini kullandı.

“Her türlü işbirliğine açığız”

Dünyada güç dengelerinin ekonomik ve siyasi ilişkilere göre sürekli ve hızlı bir şekilde yön değiştirdiğini belirten Ünlütürk, “Yeni siyasi ve ekonomik yapılar ve birliktelikler stratejik olarak kısa orta ve uzun vadeli planlarını belirliyor, buna uygun hareket ediyorlar. Bizler Egeli ihracatçılar olarak nitelikli, kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünlerimizle her türlü işbirliğine açığız. Türkiye özel sektörle büyüyen girişimci bir ülke, Katar’ın finansal gücüyle girişimci potansiyelimizi birleştirmeyi başarabilirsek ortak pek çok büyük projenin paydaşı olabiliriz” diye konuştu.