Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!
Katar Ekonomi Bakanı, "Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat" dedi.12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani Ankara’da bir araya geliyor.
Katar Ekonomi Al Thani görüşmeden önce yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle...
- Katar 2022 için öteleme yok, Türk şirketler çalışmaya devam ediyor.
- Katar'a Türk İş Dünyasını davet ediyoruz.
- Katar Havayolları sorunsuz çalışmaktadır, yeni hatlar açtık.
- Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat!