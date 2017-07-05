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Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor

Katar Petrol’ün Genel Müdürü Saad Al Kaabi, Katar’ın doğalgaz üretimini yıllık 77 milyon tondan 100 milyon tona çıkarma kararı aldığını söyledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:20
Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor

Al-Kaabi, Katar Petrol Şirketinin Doha'daki genel merkezinde yaptığı basın toplantısında firmanın, dünyanın en büyük gaz kaynağı olan Katar'ın Kuzey bölgesinde gaz üretimini yüzde 20 artırarak yıllık 100 milyon tona çıkaracaklarını söyledi. Al Kaabi, uygulanan ambargonun uzun süre devam etse bile Katar'ın bundan etkilenmeyeceğini belirterek hiçbir ülkeye gaz sevkıyatını kesmeyeceklerini söyledi.

Katar'ın Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al-Sada ise daha önce yaptığı açıklamada, enerji ve sanayi dahil Katar'ın daha önce imzaladığı bütün ikili anlaşmalara bağlı kalacağını söyledi. Katar halen dünyada 27 ülkeye gaz ihracı yapan Katar'ın gaz rezervinin 24.7 trilyon metreküp olduğu kaydedildi. Katar büyük bir doğal gaz gemi filosuna sahip. Katar'ın 27 tanesi dünyanın en büyük gaz gemisin olmak üzere 60 doğal gaz nakliye gemisi bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:20
  1. Katar
  2. doğal gaz
  3. Katar'ın Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al-Sada
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