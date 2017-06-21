Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B planımız var!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Katar’a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu ve bu planın Türkiye, Kuveyt ve Umman’ın desteğine dayandığını söyledi.

Şeyh Muhammed, uçuşlar için gerekli geçişler için de İran’ın kolaylıklar sağladığını belirtti.

KİMSE İÇİŞLERİMİZE KARIŞAMAZ

Dışişleri Bakanı, “Kimse benim içişlerime karışamaz. El Cezire ve Katar’ın bölgesel konulardaki dış politikası Katar’ın iç işleridir. Ve biz içişlerimiz hakkında müzakere etmeyeceğiz dedi.