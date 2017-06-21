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Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B planımız var!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Katar’a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:47
Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B planımız var!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani, Katar’a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu ve bu planın Türkiye, Kuveyt ve Umman’ın desteğine dayandığını söyledi.

Şeyh Muhammed, uçuşlar için gerekli geçişler için de İran’ın kolaylıklar sağladığını belirtti.

KİMSE İÇİŞLERİMİZE KARIŞAMAZ

Dışişleri Bakanı, “Kimse benim içişlerime karışamaz. El Cezire ve Katar’ın bölgesel konulardaki dış politikası Katar’ın iç işleridir. Ve biz içişlerimiz hakkında müzakere etmeyeceğiz dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:47
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. b planı
  4. Şeyh Muhammed
  5. Dış Politika Haberleri
  • Adamın dibiAdamın dibi38 dk önce
    Orhan Sincan: sen ne ayaksın?
  • Orhan sincan Orhan sincan 1 sa önce
    Dünya Katar ve Türkiye'den büyük.
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