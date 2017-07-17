Katar'dan flaş açıklama: Darbe girişimi yolda!

Al-Attiyah Suudi Arabistan’ın başını çektiği abluka uygulamasına değindi.

Katarlı bakan kendilerine dayatılan 13 madde arasında ülkedeki Türk üssünün kapatılması talebinin olduğunu da söyledi.

Al-Attiyah TRT World’e verdiği demeçte 15 Temmuz darbe girişimini de değerlendirdi.

15 Temmuz'da Türkiye’nin islam dünyası için onurlu bir duruş sergilediğini belirten Katar Savunma Bakanı benzer bir darbe girişimi için sıradaki ülkenin Katar olabileceği ihtimalinden bahsetti.

TÜRKİYE'NİN KATAR'DAKİ ÜSSÜ

“Evet, öyleydi. Türkiye’nin askeri üssünü kapatmak bizden istenen 13 maddeden biriydi. Ama ne yazikki Katar’a saldırıp Katar’ı abluka altına alma kararı için seçilen zaman bizim tarafımızdan belirlenmedi, ablukayı ne zaman yapacaklarını onlar seçtiler. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Ve bu sadece iki ülke arasındaki, iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir.”



15 TEMMUZ BENZERİ BİR DARBE GİRİŞİMİ KATAR'DA DA OLABİLİR

“Evet, bu olayı çok yakından takip ettik. Dürüst olmak gerekirse Katar Emiri o gün Erdoğan’I arayan ilk devlet başkanıydı. Düşünüyoruz ki Katar sıradaki hedef olabilir. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir.”