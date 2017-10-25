Katar'dan Filistin açıklaması

Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Filistin uzlaşısını nerede olursa olsun destekleyeceklerini belirtti.

Komite Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, Gazze'deki Şeyh Hamed Bin Halife Al Sani Hastanesi'nde yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin her şart ve durumda Filistin hükümetinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Katar, ister Kahire, ister Riyad ya da başka bir yerde olsun Filistin uzlaşısını destekliyor." dedi.

Mısır'ın kardeşleri olduğunu ifade eden İmadi, Katar'ın ambargoya rağmen hiç kimseyle anlaşmazlık yaşamadığını belirtti.

İmadi, ambargo ve halihazırdaki Katar ile Mısır arasında yaşanan anlaşmazlıkların geçici olduğunu söyleyerek, ambargo karşısında ve Kahire'deki kardeşleriyle edep ve saygı çerçevesinde muamelede bulunacaklarını ifade etti.

Filistin uzlaşısında Katar'ın rolünün merkezi olduğunu kaydeden İmadi, amaçlarının Gazze halkının sıkıntılarının hafifletilmesi olduğunu dile getirdi.

İmadi, uzlaşının yanında yer aldıklarını vurgulayarak, Filistin ulusal uzlaşı hükümetinin görevine başlaması, uluslararası toplumun önünde "halkımız birlik halinde ve bir tek yönetimimiz var" diyebilmesini temenni ettiklerini ifade etti.