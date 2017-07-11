Katar'dan Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un da katıldığı basın toplantısında İmadi, Katar'ın son 5 yılda Gazze'de yaklaşık 500 milyon dolarlık projeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu süre zarfında sağlık, eğitim, hizmet, iskan, tarım ve elektrik alanlarında yaklaşık 100 projeyi imzaladık." dedi.

"KATAR'IN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ SÜRECEK"

Söz konusu projelerin Filistin yönetimine bağlı kurumlar ile koordinasyon için gerçekleştiğini kaydeden İmadi, "Katar, İsrail'in 2014 yılındaki Gazze saldırıları ardından Kahire'de düzenlenen konferanstaki taahhütlerine göre projeler yürüten ilk ülkelerden. Katar, uluslararası kurumlar aracılığıyla Gazze'de ve Batı Şeria'da eğitim projeleri gerçekleştirdi." diye konuştu.

İmadi, Katar'ın Filistin davasına desteğini sürdüreceğini ve buradaki imar çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

"GAZZE'DE DURUM HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR"

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov da "Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan uluslararası raporlar, Gazze'nin 2020 yılından sonra yaşamaya elverişli bir yer olmayacağını öngörüyor. Durumlar her geçen gün kötüleşiyor." dedi.

Gazze'de elektrik krizinin devam etmesinden endişe duyduğunu kaydeden Mladenov, "2 aydır yaşanan krize hala çözüm bulunamadı. Krizim çözümünde Filistin yönetiminin ve komşu ülkelerin özellikle de Mısır'ın desteği gerekli." ifadelerini kullandı.

Mladenov, BM'nin Gazze'ye yardımını sürdüreceğini ve bu konuda Katar ile işbirliğine devam edeceğini kaydetti.

Katar, Gazze'de İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.