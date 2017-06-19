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Katar'dan Türkiye resti!

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, ambargolar devam ettikçe körfez ülkeleriyle görüşmeyeceğini belirtirken, Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güvendiklerini belirtti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:17
Katar'dan Türkiye resti!

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.

Al-Thani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

PAZARLIK KONUSU DEĞİL

Katar'ın henüz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Thani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:17
  1. iran
  2. Türkiye
  3. suudi arabistan
  4. bahreyn
  5. Katar
  6. Abdulrahman al-Thani
  • KatalanKatalan1 sa önce
    Ülkelerin birbiri hakkındaki sıkıntılardan bize ne arkadaş yarın katar a girerlerse Suriyeliler gibi onlar da mı gelecek.. bunlar devletler arası sorunlar derin strateji ve bilgi isterken yorum yapanlar herhalde strateji uzmanı a haber i izleyerek yorum yapmayın bugün dost derler yarın düşman.
  • Galip BarutGalip Barut10 sa önce
    Türkiye'deki Kardeşleriniz Yanınızda.Asker Lazımsa Kopup Geliriz Vesselam.
  • Ahmet ümitAhmet ümit10 sa önce
    Parasi sende de ondan güveniyor. Hele bir yamuk yap bakayım ne oluyor.
  • Ali Osman YılmazAli Osman Yılmaz11 sa önce
    ARABİSTAN ,BEA VELEDİ AMERİKANDIR
  • yavuz 1517yavuz 151711 sa önce
    Sıkıntı yok vatansever, biz seni biliyoruz.
  • vatansevervatansever11 sa önce
    Yanlislikla negatif tikladim..ozur
  • SEYDANUR BARLALISEYDANUR BARLALI11 sa önce
    KATAR DİK DUR ,ISLÂMA IHANET EDEN BU PENTAGON TASMALIKARI YAKINDA BIR BIRKERINEN GIRECEKLER. BU SEFİLKUKLALARA BOYUN EGME ! TÜRKIYE SENİNLE.
  • yavuz 1517yavuz 151713 sa önce
    KATAR, asla yalnız bırakılmayacak. Dik duracak.TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ hep yanında olacak. Körfez ülkelerini çok kötü günler bekliyor. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin yanında olanlar kazanacak. Yazın bir kenara.
  • KocasolakKocasolak15 sa önce
    Dik dur, halkına cömert ve adil ol,seni de ülkeni de Allah korur. Bak Türkiye ye!
  • HakanHakan15 sa önce
    EVELL ALLAH SONUNA KADAR TÜRK HALKI SİZİNLE
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