Katar'dan Türkiye resti!
Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, ambargolar devam ettikçe körfez ülkeleriyle görüşmeyeceğini belirtirken, Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güvendiklerini belirtti.19 Haziran 2017 Pazartesi 17:17
Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
Al-Thani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.
PAZARLIK KONUSU DEĞİL
Katar'ın henüz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Thani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.
TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ
Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.
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Katalan1 sa önce Ülkelerin birbiri hakkındaki sıkıntılardan bize ne arkadaş yarın katar a girerlerse Suriyeliler gibi onlar da mı gelecek.. bunlar devletler arası sorunlar derin strateji ve bilgi isterken yorum yapanlar herhalde strateji uzmanı a haber i izleyerek yorum yapmayın bugün dost derler yarın düşman. Galip Barut10 sa önce Türkiye'deki Kardeşleriniz Yanınızda.Asker Lazımsa Kopup Geliriz Vesselam. Ahmet ümit10 sa önce Parasi sende de ondan güveniyor. Hele bir yamuk yap bakayım ne oluyor. Ali Osman Yılmaz11 sa önce ARABİSTAN ,BEA VELEDİ AMERİKANDIR yavuz 151711 sa önce Sıkıntı yok vatansever, biz seni biliyoruz. vatansever11 sa önce Yanlislikla negatif tikladim..ozur SEYDANUR BARLALI11 sa önce KATAR DİK DUR ,ISLÂMA IHANET EDEN BU PENTAGON TASMALIKARI YAKINDA BIR BIRKERINEN GIRECEKLER. BU SEFİLKUKLALARA BOYUN EGME ! TÜRKIYE SENİNLE. yavuz 151713 sa önce KATAR, asla yalnız bırakılmayacak. Dik duracak.TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ hep yanında olacak. Körfez ülkelerini çok kötü günler bekliyor. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin yanında olanlar kazanacak. Yazın bir kenara. Kocasolak15 sa önce Dik dur, halkına cömert ve adil ol,seni de ülkeni de Allah korur. Bak Türkiye ye! Hakan15 sa önce EVELL ALLAH SONUNA KADAR TÜRK HALKI SİZİNLE