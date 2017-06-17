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Katar'dan dev bir anlaşma daha!

Katar Gaz Şirketi'nin (Qatargas), Avrupalı enerji şirketi Royal Dutch Shell ile alım-satım anlaşması imzaladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 20:27
Katar'dan dev bir anlaşma daha!

KatarGaz Şirketi'nin (Qatargas), Avrupalı enerji şirketi Royal Dutch Shell ile alım-satım anlaşması imzaladığı, bu anlaşma kapsamında Katar Gaz Şirketi'nin Shell'e beş yıl boyunca her yıl 1,1 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç edeceği bildirildi.

Katar Petrol Şirketi CEO'su ve Katar Gaz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan yazılı açıklamasında, "yeni anlaşmanın enerji alanında dünya çapında uluslararası en büyük şirketlerden biri olan Shell ile ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını" belirtti.

Kabi, birçok açıdan değişimlerin olduğu piyasada Katar Gaz Şirketi'nin yeni anlaşmalar yapmaya devam etmesini, işletme yeterliliği ile müşterilerine yaratıcı ve etkili çözümler sunabildiğinin yansıması olarak değerlendirdi.

Haberde ayrıca Katar Gaz Şirketi CEO'su Halid bin Halife Al Sani'nin de yapılan anlaşmadan övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Shell ile gelecek yıllarda büyük çaplı çalışmalar yapmayı umduğunu dile getiren Al Sani, bu anlaşma ile Katar Gaz Şirketi'nin İngiltere ve Avrupa'da Shell ile anlaşmalı çalışanlar listesine dahil olabileceğini kaydetti.

Al Sani, Katar Gaz'ın talep edilen miktarda sıvılaştırılmış doğalgazı Shell'in abonelerine ulaştırma esnekliğine de sahip olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Ocak 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 20:27
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