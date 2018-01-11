Katar'dan bir İdlib açıklaması daha

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de bombardıman sahneleri tekrarlanıyor. Suriye'deki krize yönelik her türlü siyasi çözümü engellemek ve zayıflatmak için argümanlar ortaya atılması, terörist gruplarla mücadele adı altında sivilleri ve muhaliflerin öldürülmesi tekrar ediyor." dedi.

İdlib'i ele geçirmek isteyen rejim, İran ve Rus güçleri İdlib'e yönelik yoğun bir bombardıman gerçekleştiriyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ili Astana müzakerelerinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Ancak Deyr ez Zor bölgesindeki DEAŞ varlığının büyük oranda sona ermesinin ardından, rejim güçleri ile müttefikleri olan Rus ve İran güçleri İdlib'e yöneldi. İdlib'e yönelik hava saldırılarında son dönemde yaklaşık 70 sivil hayatını kaybetti.