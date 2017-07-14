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Katar'dan Arabistan'a taziye!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ağabeyi Prens Abdurrahman'ın vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdiği bildirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:02
Katar'dan Arabistan'a taziye!

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a taziye telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı dün, Kral Selman'ın ağabeyi Prens Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud'un 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Prens Abdurrahman'ın cenaze namazının bugün Mekke kentinde Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'da yatsı namazından sonra kılınacağı belirtilmişti

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:02
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