Katar'dan Arabistan'a hac cevabı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara nakli için sadece Suudi Arabistan Hava Yolları'na izin verilmesini eleştirerek, Riyad yönetiminden, vatandaşlarının hac ibadetini yerine getirebilmesi için kolaylık sağlamasını istedi.

"İSLAM DİNİNİN ÖĞRETİLERİNE DE AYKIRI"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Katarlı hacıların naklinin sadece Suudi Arabistan Hava Yolları ile yapılması, benzeri olmayan mantıksız bir durum olmanın yanı sıra bu ibadeti bütün Müslümanlar için kolaylaştırma çağrısını yapan İslam dininin öğretilerine de aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

"KOLAYLIK SAĞLANMALI"

Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarına, Katarlı Müslümanların hac ibadetini yerine getirmesi için kolaylık sağlamaları çağrısı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN 7 SEFER DÜZENLEYECEK

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu geçen perşembe, Katarlı hacı adaylarının Doha'dan Cidde'ye nakli için 7 sefer düzenleneceğini bildirmişti.

HACI ADAYLARININ MASRAFLARINI KRAL SELMAN KARŞILAYACAK

Riyad yönetimi, geçen çarşamba da Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan kara ve hava yoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurmuştu.