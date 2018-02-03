Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Katar, Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 23:28
Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi. Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi. AA

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 23:28
  1. Katar Dışişleri Bakanlığı
  2. Türkiye
  3. Ankara
  4. Çukurambar'daki Vergi Dairesi
  5. bombalı saldırı
  6. kınama
  7. dışişleri kınama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü
    1. Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü
    2. ABD bir ülkeyi daha hedef aldı
    3. Ümit Özat: Karşılaşma çok iyi geçti
    4. Aykut Kocaman: Onlarca şut ama..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
    6. İran'dan ABD'ye sert yanıt!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli..
    8. Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete..
    9. Erzurumspor-Çaykur Rizespor ile..
    10. CHP Genel Başkanını seçti
    11. Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama
    12. Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen..
    13. İstanbul’da 5’i Türk 82 DEAŞ’lı..
    14. Rusya, Suriye'de El-Nusra'ya karşılık..
    15. Bölücü teröristler Avrupa ülkesinde..
    16. Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon..
    17. İşgalci İsrail’den yeni zulüm!..
    18. Karabükspor-Alanyaspor'u 1-0 yendi
    19. Feci kaza… Çok sayıda ölü var!
    20. Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Kendi kurultaylarında şoke oldular!
    Kendi kurultaylarında şoke oldular!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret