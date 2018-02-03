Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi. Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi. AA