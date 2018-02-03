Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama
Katar, Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.03 Şubat 2018 Cumartesi 23:28
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi. Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var
Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi. AA
YORUM YAZ