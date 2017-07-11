Katar'dan Amerika'ya net mesaj

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ABD'ye Katar'a tavır alan ülkelerin, Katar vatandaşları ve mukimlere yönelik ihlallerine "net ve sert" bir tavır takınması çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan açıklamada, Komite Başkanı Ali bin Samih el-Marri'nin Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Görüşmede insani değerler ve ilkeler ile uluslararası sözleşmelerin ülke çıkarlarından ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Marri'nin, siyasi çözüm bahanesiyle ihlallerin sürdürülebileceği konusunda da uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Marri'nin, Katar vatandaşları ile Katar'da ikamet edenlere yönelik işlenen insan hakları ihlalleri ve toplu cezalandırmaya dair ABD'li yetkililere ayrıntılı bilgi verdiği ve bunlar karşısında Washington'ın "net ve sert" bir tutum sergilemesini talep ettiği belirtildi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.