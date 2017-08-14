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Katar'dan ambargocu ülkeleri kızdıracak hamle!

Körfez ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar, Pakistan ile ticaret ürünlerinin sevkiyatı için yeni denizyolu hattı açıldığını bildirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:39
Katar'dan ambargocu ülkeleri kızdıracak hamle!

Katar'da hükümete bağlı "Katar Limanları Yönetim Şirketi"nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki Hamed Limanı ile Pakistan'ın Karaçi kentindeki liman arasında haftalık deniz seferlerinin başlatıldığı belirtilerek söz konusu yeni denizyolu hattı kapsamında 1200 konteyner yüklü geminin Karaçi'den Katar'a doğru yola çıktığı belirtildi.

İki ülke arasında düzenlenecek seferlerin, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının Hamed Limanı'nın uluslararası ve bölgesel konumunu öne çıkarma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu adımın Pakistan ile Katar arasındaki ticareti de hareketlendireceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek verdiği" ve "düşmanca tutumlar" sergilediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Hava sahalarını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:39
  1. katar
  2. pakistan
  • Yiğit said kemikçiYiğit said kemikçi1 sa önce
    Katar osmanlı ve selçuklu dönemlerinde dahi bizim müttefikimiz olmuştur,osmanlıya destek çıkmıştır.biz de bu zor günlerinde onları yalnız bırakmadık hamdolsun.batı işbirlikçisi bazı partiler eleştirsede bu tutumumuzu sürdürmeliyiz.
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