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Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, El Cezire'ye verdiği röportajda "Hazırlıklarımızla sonsuza kadar abluka altında kalabiliriz; gaz ve petrol endüstrilerimiz etkilenmeyecektir." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, El Cezire'ye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SONSUZA KADAR ABLUKA

Hazırlıklarının çok iyi olduğunu savunan Saad el-Kaabi, "Hazırlıklarımızla sonsuza kadar abluka altında kalabiliriz; gaz ve petrol endüstrilerimiz etkilenmeyecektir." dedi.

"ONLAR KAYBEDECEK BİZ DEĞİL"

Bazı lojistik ihtiyaçlar dışında ithal konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirten El-Kaabi, "En büyük kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cebel Ali Limanı olacak, biz değil.” ifadelerini kullandı.

GAZ ÜRETİMİNDE AKSAKLIK OLURSA...

Boyut olarak küçük ancak nüfuzu büyük olan bir ülke olduklarını belirten El-Kaabi, "Gaz üretimimizdeki herhangi bir aksaklık birçok ülkeyi farklı seviyelerde etkileyecektir.” şeklinde konuştu.

KATAR'IN LNG SATTIĞI ÜLKELER

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
  1. Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor
  2. Katar
  3. Cebel Ali limanı
  4. Katar Petroleum
  5. Saad el-Kaabi
  6. petrol
  7. birleşik arap emirlikleri
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