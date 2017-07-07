Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan Almanya kararı!

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Katar'ın tüm dosyalarını Alman istihbaratına açmayı kabul ettiğini belirtti.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:15
Katar'dan Almanya kararı!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar'ın tüm dosyalarını Alman istihbaratına açmayı kabul ettiğini bildirdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Katar'ın tüm dosyalarını Almanya istihbaratına açmayı kabul ettiğini belirterek, "Katar, kişi ya da kurumlar hakkındaki tüm sorularımıza cevap verecek." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Gabriel, pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki gerilimin askeri açıdan tırmanma tehlikesinin bulunmadığı ve taraflar arasında doğrudan müzakereler yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından çarşamba akşamı Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanı, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:15
  1. almanya
  2. Katar
  3. sigmar gabriel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli füze sisteminde rota Aster-30'a döndü
    1. Milli füze sisteminde rota Aster-30'a..
    2. İstanbul Yeni Havalimanı tam gaz:..
    3. 'Kartal Bebek' sekiz ülkede listede
    4. Ataşe 3 valizle kaçtı
    5. İstanbullular dikkat! Çile başlıyor
    6. İstihdamı uçuracak teşvik geliyor
    7. Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 1..
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Kaset kumpasının başı tabutla kaçan o..
    10. FETÖ'cü Ataşe 3 valizle kaçmış
    11. Astsubay iki kardeşi ölüm ayırdı
    12. Katar'dan Almanya kararı!
    13. Milli Görüş’ün duayenlerinden CHP’ye..
    14. Yıldırım: AP’nin aldığı karar..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü söküp..
    16. FETÖ’nün kumpasına geldiler
    17. 500 bin Suriyeli öğrenciye eğitim
    18. Boğaziçi'nde görme engelli bir 'inci'
    19. 15 Temmuz’un gizli kahramanları
    20. Sakarya'da Suriyeli hamile kadına..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!