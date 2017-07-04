Katar'dan ablukacılar için flaş açıklama: Cevabımızı verdik!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin vesayeti reddettiğini ifade ederek, krizlerin çözümünün sadece müzakereyle olacağını belirtti.

Körfez turu kapsamında başkent Doha'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Bakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed, ambargo uygulayan dört ülkenin ilettiği 13 maddelik talep listesine, "Ambargo uygulayan ülkelerin taleplerine, devletlerin egemenliğine yönelik saygıyı muhafaza kapsamında ve uluslararası kanunlar çerçevesinde cevap verdik." dedi.

Söz konusu talepleri "gerçek dışı ve uygulanamaz" şeklinde nitelendirmesini yineleyen Muhammed, bu taleplerin bir ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç işlerine müdahale olduğunu söyledi.

"Vesayet kabul edilemez"

"Katar hiçbir devletin kendisi üzerinde vesayet kurmasını kabul etmez." diyen Muhammed, şunları dile getirdi:

"Tehdide değil de devletler arasındaki eşitlik temeline dayanan diyalog imkanı olursa bu ülkelerin tüm şikayetlerini tartışmaya hazırız. Bir krizin müzakere masası dışında başka çözümü yok."

Bakan Muhammed, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın bugün yaptığı açıklamalara ilişkin ise Katar'a yöneltilen iftiralar ve itibarını hedef alan karalamalara artık bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ambargo uygulayan ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın düzenlenmesi beklenen toplantı hakkındaki soruyu ise "Ambargo uygulayan ülkelerin tutumlarına ilişkin bir tahminde bulunamıyoruz. Bu ülkeler, Katar'a yasa dışı ambargo uygularken uluslararası hukuk ilkelerinin çoğunu ihlal etti. Dolayısıyla toplantının sonuçlarına ilişkin de bir tahmin yürütemiyoruz." şeklinde cevapladı.

"Çözüm çabalarını destekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Gabriel ise krizin çözümü kapsamında Kuveyt ile ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini ifade ederek, ülkesinin, ara bulucu rolü oynamadığını ancak çözüme ulaşılması konusunda yardımcı olacağını dile getirdi.

Almanya'nın Körfez krizinde herhangi bir tarafın yanında yer almadığını vurgulayan Gabriel, sorunun özünü anlamaya ve çözüme ulaşma konusunda yardım etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Katar krizini görüşmek üzere 3 günlük Körfez turuna, dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretle başlayan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in BAE ve Katar'ın ardından Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik cevabını dün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmişti.