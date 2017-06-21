Katar’dan ABD’ye yanıt geldi! ‘Memnuniyet duyuyoruz’

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Said er-Rumeyhi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nauert'in "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız." ifadelerini kullandığı açıklamasından memnun kalındığı belirtildi.

Katar'ın uluslararası toplum tarafından tanınan barışçıl temeller üzerine kurulu medeni bir diyalog yoluyla krizin çözümüne destek veren tutumuna vurgu yapılan açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Körfez çatısı altında krizin çözümü için sarf ettiği çabaların da desteklendiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, açıklamasında ayrıca "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" demişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

