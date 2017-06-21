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Katar’dan ABD’ye yanıt geldi! ‘Memnuniyet duyuyoruz’

Katar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in  "Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına  şaşırdıkları" yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 07:31
Katar’dan ABD’ye yanıt geldi! ‘Memnuniyet duyuyoruz’

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Said er-Rumeyhi  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nauert'in "Ambargoyu uygulamaya iki  haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki  iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış  durumdayız." ifadelerini kullandığı açıklamasından memnun kalındığı belirtildi.

Katar'ın uluslararası toplum tarafından tanınan barışçıl temeller  üzerine kurulu medeni bir diyalog yoluyla krizin çözümüne destek veren tutumuna  vurgu yapılan açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın  Körfez çatısı altında krizin çözümü için sarf ettiği çabaların da desteklendiği  aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, açıklamasında ayrıca "Bu  aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın  terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri  arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" demişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la  tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını  Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat  içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek  kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı  uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst  seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a  uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.
 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 07:31
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