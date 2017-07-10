Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan 4 ülkeye karşı yeni hamle

Katar Adalet Bakanlığı, dört Körfez ülkesinin uyguladığı ambargodan zarar gören kişi ve kurumlara yardımcı olunması için özel bir komite kurulduğunu açıkladı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
Katar'dan 4 ülkeye karşı yeni hamle

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini kestiği Katar, 4 ülkeye karşı yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

CNN'de yer alan habere göre Katar Adalet Bakanlığı özel bir komite kurarak, komşularının uyguladığı ambargodan zarar gören kişi ve kurumlara yardımcı olacak. Komite, gördükleri zarar nedeniyle mali tazminat talep eden kişi ve kurumların hukuk mücadelelerine destek olacak.

Katar Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Katarlı avukatların, hukuki prosedürleri takip ederek Katar'ı ve onun sembollerini savunacağına eminiz." ifadeleri yer aldı.

Binlerce kişi ve birçok kuruluş, 4 Arap ülkesinin Katar'la ilişkiyi kesmesi ve Katar'ın tüm ulaşım bağlantılarını kapatmasının ardından zarar görmüştü. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terör örgütlerini finanse ederek Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçlamış, Katar ise bu iddiayı reddetmişti.

Katar daha önce de uygulanan ambargonun etkilerini azaltmak için bazı adımlar atacağını duyurmuş bunlardan birinin ülkenin başlıca gelir kaynaklarından olan doğalgaz üretiminin yüzde 20 arttırılması olduğunu açıklamıştı.

Tillerson Katar'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rex Tillerson'ın Körfez krizinin çözümü için devam eden çalışmalarla ilgili olarak Kuveytli yetkililerle görüşmek üzere Katar'a gideceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Körfez krizinin çözümü için Katar'a abluka uygulayan ülkelerle mekik diplomasi yapma ihtimali olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ve Mısır terör örgütlerini desteklediği suçlamasıyla Katar'la her türlü ilişkiyi kesmiş ve bu ülkeye kara ve deniz limanlarını kapatmıştı. Ambargocu ülkeler, ablukanın kaldırılması için Katar'a El Cezire televizyonunu kapatılması, İranla ilişkilerin azaltması Katar'daki Türk üssünün kapatılması dahil 13 maddelik bir istek listesi sunmuştu. Katar isteklerin uygulanamaz, iddiaların ise temelsiz olduğunu söyleyerek istekler listesini reddetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemiş, bu yaptırımların dolaylı olarak ABD'ye olumsuz etkisinin olduğunu söylemişti. ABD'nin Katar'da 11 bin askeri barındıran bir hava üssü bulunuyor. ABD üssünde yüz kadar savaş uçağı konuşlandırılmış durumda.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
  1. İran
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Mısır
  4. Katar
  5. Kuveyt
  6. Twitter
  7. Bahreyn
  8. Dışişleri Bakanlığı
  9. Arabistan
  10. Adalet Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    1. Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu!..
    2. Teröristler Beyaz Saray'ın önünde..
    3. Suriyelilerle ilgili nefret paylaşımı..
    4. Eşi 3 ay önce şehit düşmüştü! Acısına..
    5. Pakistan Hindistan'ı vurdu!
    6. FETÖ kanlı darbesinin canlı şahidi.....
    7. HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı
    8. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    9. Sıcak havaların serinleten 8 yiyeceği
    10. Hulusi Akar emri verdi! Hepsi silindi...
    11. İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
    12. Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu
    13. İstanbul'da yoğun güvenlik önlemi!..
    14. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    16. Pendik'te korkutan yangın
    17. Reina katliamcısını böyle kaydetmiş!
    18. Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    19. Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
    20. Kartla harcamada rekor
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş