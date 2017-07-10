Katar'dan 4 körfez ülkesine karşı yeni hamle!

CNN'de yer alan habere göreKatar Adalet Bakanlığı özel bir komite kurarak, komşularının uyguladığı ambargodan zarar gören kişi ve kurumlara yardımcı olacak. Komite, gördükleri zarar nedeniyle mali tazminat talep eden kişi ve kurumların hukuk mücadelelerine destek olacak.

Katar Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Katarlı avukatların, hukuki prosedürleri takip ederek Katar'ı ve onun sembollerini savunacağına eminiz." ifadeleri yer aldı.

Binlerce kişi ve birçok kuruluş, 4 Arap ülkesinin Katar'la ilişkiyi kesmesi ve Katar'ın tüm ulaşım bağlantılarını kapatmasının ardından zarar görmüştü. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terör örgütlerini finanse ederek Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçlamış, Katar ise bu iddiayı reddetmişti.

Katar daha önce de uygulanan ambargonun etkilerini azaltmak için bazı adımlar atacağını duyurmuş bunlardan birinin ülkenin başlıca gelir kaynaklarından olan doğalgaz üretiminin yüzde 20 arttırılması olduğunu açıklamıştı.

TILLERSON KATAR'A GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rex Tillerson'ın Körfez krizinin çözümü için devam eden çalışmalarla ilgili olarak Kuveytli yetkililerle görüşmek üzere Katar'a gideceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Körfez krizinin çözümü için Katar'a abluka uygulayan ülkelerle mekik diplomasi yapma ihtimali olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ve Mısır terör örgütlerini desteklediği suçlamasıyla Katar'la her türlü ilişkiyi kesmiş ve bu ülkeye kara ve deniz limanlarını kapatmıştı. Ambargocu ülkeler, ablukanın kaldırılması için Katar'a El Cezire televizyonunu kapatılması, İranla ilişkilerin azaltması Katar'daki Türk üssünün kapatılması dahil 13 maddelik bir istek listesi sunmuştu. Katar isteklerin uygulanamaz, iddiaların ise temelsiz olduğunu söyleyerek istekler listesini reddetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemiş, bu yaptırımların dolaylı olarak ABD'ye olumsuz etkisinin olduğunu söylemişti. ABD'nin Katar'da 11 bin askeri barındıran bir hava üssü bulunuyor. ABD üssünde yüz kadar savaş uçağı konuşlandırılmış durumda.