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Katar'dan 4 Arap ülkesinin 'şartlı diyalog' teklifine flaş cevap!

Katar, 4 Arap ülkesinin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) ablukayı kaldırmak için ilettiği "şartlı diyalog" teklifini reddetti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:14
Katar'dan 4 Arap ülkesinin 'şartlı diyalog' teklifine flaş cevap!

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan es-Sani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu.
Dün Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, "Katar ile diyaloga hazır olduğumuzu burada açıklıyoruz" demiş ve eklemişti:

"Bu, Katar'ın terörizmi ve aşırılığı fonlamaya son verme konusundaki istekliliğine, diğer ülkelerin içişlerine karışmamasına ve 13 maddelik talep listemize yanıt vermesine bağlıdır."

4 ülkenin Katar'a ilettiği 13 maddelik talepler arasında ülkenin Müslüman Kardeşleri desteklemeye son vermesi, TV kanalı Al Jazeera'yı ve ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması gibi talepler bulunuyordu.

Katar ise bu talep listesinin "kabul edilmemesi için hazırlandığını" savunuyordu.

Al Hayat: Katar ekonomisini kademeli olarak etkileyecek yaptırımlar yolda

Öte yandan Londraz merkezli Al Hayat gazetesi, Pazar günü adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 4 ülkenin Katar ekonomisini kademeli olarak etkileyecek yaptırımlar uygulamaya başlama kararı aldığını açıklamıştı.
Şu anda bu ülkeler hava, kara ve deniz sınırlarını Katar'a kapatmış ve Katar vatandaşlarının ülkelerine girişini engellemiş durumda.
Gıdada büyük oranda dışa bağımlı olan Katar'ın gıda tedarikinde sorun yaşamaması için Türkiye ve İran ülkeye uçakla gıda göndermeye başlamıştı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:14
  1. Katar krizinde flaş gelişme
  • Adım Türk vesselamAdım Türk vesselam59 dk önce
    Gidi fırsatçı tarla fareleri yanıbaşında israil kudüs imhasına başladı bu efelenmeleriniziona niye yapamıyorsunuzdişiniz geçmez diye mi yoksa yine hepimizi önüne katar kovalar diye mi? Tükürseniz boğulacak bir ülkeden öldünüz kopuyor ama iş müslüman eti yemeye gelince topyekûn saldırıya geçiyorsunuz.Gidi derebeyleri kendi kaldığımızı korumak için herşeyi fedaya hazırsınız Türkiye olmasa Kaytar'o çoktan yemiştinizştahınız kursağımızda kaldı bu hezeyanların sebebi bu.Ha birde perde arkasında bakkal devlet olan hadsiz Bae var çapına bakmadan fitne ile ortalığıyaygaraya veriyor ingiliz maşası
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