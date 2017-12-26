"Katar'da darbeyi Erdoğan önledi"

Haziran 2017’de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin başını çktiği bazı Arap ülkeleri, Orta Doğu'da terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kestiklerini açıklamışlardı.

Bu Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı. Ancak Körfez krizinin ablukayla sınırlı olmadığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar Emiri’ni devirip yerine Londra’daki yeğenini getirmek istedikleri ortaya çıktı. Darbeyi ise zamana karşı yarışıp Şeyh Temim’in sarayını korumaya alan Türk birlikleri durdurdu.

TÜRK BİRLİKLERİ SARAYI KORUMAYA ALDI

Haziran 2017’de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkeleri, Orta Doğu'da terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kestiklerini açıklamışlardı. Bu Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı. Ancak Körfez krizinin ablukayla sınırlı olmadığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar Emiri’ni devirip yerine Londra’daki yeğenini getirmek istedikleri ortaya çıktı. Darbeyi ise zamana karşı yarışıp Şeyh Temim’in sarayını korumaya alan Türk birlikleri durdurdu.