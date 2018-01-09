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Katar'a yeni operasyon... Kapatıldı!

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki ofisi kapatıldı.

09 Ocak 2018 Salı 20:00
Katar'a yeni operasyon... Kapatıldı!

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki ofisinin kapatıldığı bildirildi.

Taiz Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, komitenin bugün düzenlenen olağan toplantısında bazı medya kanalları tarafından uygulanan olumsuzlukların ele alındığı ifade edildi.

Bu kanallar arasında, son zamanlarda yayınlarında, ülkedeki meşru birliğin ve meşru yönetime destek veren koalisyon güçlerinin bölünmesi girişimleri yönünde yayın yapan Al Jazeera televizyonunun da olduğu ifade edilen açıklamada, "Al Jazeera'nın Taiz'deki ofisi, ulusal ve meşru ordunun, darbeci Husi milisleri bitirmek ve meşruiyeti yeniden sağlamak için yürüttüğü savaş sürecini olumsuz etkileyen yayınları nedeniyle kapatıldı." denildi.

Açıklamada, Güvenlik Komitesi üyelerinin, "Al Jazeera'nın Taiz'deki bürosunun resmi olarak kapatılması, yayın girişiminde bulunması ya da herhangi bir resmi kurumun onunla iletişime geçmesinin engellenmesi" yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

Bu kararın, birlik ve beraberliğin sağlanması, ordunun hedeflerine ulaşması amacıyla alındığı belirtildi.

Güvenlik komitesinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Al Jazeera televizyonunun Taiz şehir merkezi yakınındaki El-Mesbah Mahallesindeki ofisinin kapatıldığını ifade etti.

Komite yetkilisi, bu adımın, Güvenlik Komitesi'nin kararından sonra gerçekleştiğini belirterek, kapatma işlemi sırasında ofis personeline samimi bir yaklaşım sergilendiğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:00
  1. Al Jazeera
  2. yemen
  3. katar
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