Katar’a tam destek



Katar’a uygulanan izolasyon sonrasında Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krize çözüm bulmak için önceki gün Suudi Arabistan ile Kuveyt’i ziyaret ettikten sonra dün de Katar’a geçti. Uluslararası Hamad Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani sıcak bir şekilde karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha’ya geldi.

AYNI ARAÇLA EMİRLİĞE GEÇTİLER

Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, aynı araçla Emirlik Divanı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Al Sani ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ve baş başa görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti. Erdoğan daha sonra El-Vecbe Sarayı’nda, Katar Emiri Al Sani’nin babası Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ile de bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.

ÇÖZÜM İÇİN IŞIK GÖRÜNDÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyaretlere ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır” ifadesini kullandı. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerle, terörle mücadele gibi bölgesel meselelerin ele alındığını aktaran Kalın, “Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” dedi.

ERDOĞAN: YIKMAK KOLAY, YIKILANI YENİDEN İNŞA ETMEK ÇOK ZOR

Körfez turu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

GÖRMEZ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevden ayrıldığı iddiaları” için şunları söyledi: “Henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir.”