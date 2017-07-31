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"Katar'a karşı savaşa katılacağız" mesajı vermişti.... Terör devleti İsrail harekete geçti

Terör devleti İsrail, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisinin kapatılması için çalışma başlattı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
"Katar'a karşı savaşa katılacağız" mesajı vermişti.... Terör devleti İsrail harekete geçti

İsrail İletişim Bakanlığı'nın, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisinin kapatılması için çalışma başlattığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, terör devleti İsrail İletişim Bakanı Kara, Al Jazeera'nin Kudüs ofisini kapatmaya imkan sağlayacak bir yasa taslağı hazırlanması için bakanlıktaki hukuk birimi ve Televizyon Yayın İdaresi ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

HAREKETE GEÇECEĞİZ

Katar merkezli kanala yönelik Körfez ülkelerinin yürüttüğü kampanyaya değinen İsrail İletişim Bakanı Kara, "Biz Arap dünyasındaki ılımlıların aşırı dinci teröre karşı verdiği savaşa katılıyoruz. İsrail'de de terörü destekleyen bir televizyon kanalına yer yok. Biz de bu kışkırtıcı kanalı ülkesinden süren Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve diğerleri gibi harekete geçeceğiz." dedi.

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nin Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail parlamentosu Knesset'te Al Jazeera'yi kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
  1. Al Jazeera
  2. İsrail
  3. Körfez ülkeleri
  4. Mescid-i Aksa
  5. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  6. Katar
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