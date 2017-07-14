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'Katar'a ikinci gemi gönderilecek'

Katar-Türkiye ticari ilişkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci "Karayoluyla ihracatı sağladığımız zaman büyük bir rahatlama olacak hız anlamında. 6 günde ulaşmak sürattir ama gemiyle de zaten yüklemelerimize devam ediyoruz, ikinci bir gemi de en kısa sürede çıkacak" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:33
'Katar'a ikinci gemi gönderilecek'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile Bakanlıkta görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katar'a yönelik bir soru üzerine Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani'nin 3 günlük Türkiye ziyaretinde birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin hangi ülke olursa olsun zor durumda kalması halinde yardımda bulunacağının altını çizen Zeybekci, Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki sorunlara ilişkin aklı selimin öne geçmesini istediklerini aktardı. Zeybekci, "Kardeşler arasındaki şu andaki bu mevcut atmosferin yine kardeşçe ortadan kalkmasını istiyoruz, diliyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

  • Et ve süt ürünleri, beyaz et, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden oluşan 15 bin tonluk ihracatın Katar'a ulaştığını bildiren Zeybekci, Katar'a giden kargo uçağı sayısının bu akşam itibarıyla 200'ün üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bakan Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracatta beyaz eşya, vitrıfiye, ambalaj malzemeleri ve tekstil ürünlerini de içeren birçok ürünün tanıtımı için bu ay sonuna kadar Türkiye'de Katarlı firmalara tanıtım için fuar yapacaklarını bildirdi. Bu fuarın bire bir Türk ve Katarlı firmaların bir araya geleceği mini ve özel bir fuar olacağının altını çizen Zeybekci, fuarın Batı Anadolu'da bir şehirde düzenlenebileceğini bildirdi.

  • Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracat güzergahının netleşip netleşmediği sorusuna karşılık, "Karayoluyla gönderdiğimiz tırlar 13-14 günde ulaşırken, gemiyle 11 günde ulaştı. Tırların biz 6 günde ulaşabileceğini biliyoruz teknik olarak. İranlı dostlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Onların destekleri olması gerekiyor. Tırlarımızın İran'ın Ro-Ro gemisi bağlantısı olan iki liman şehrine gitmesinin sağlanması önemli. Karayoluyla ihracatı sağladığımız zaman büyük bir rahatlama olacak hız anlamında. 6 günde ulaşmak sürattir ama gemiyle de zaten yüklemelerimize devam ediyoruz, ikinci bir gemi de en kısa sürede çıkacak" yanıtını verdi.

"Amerikan pamuğu üzerindeki destekleri biliyoruz"

Bakan Zeybekci, ABD'nin Türk çeliğine antidamping uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yaklaşık 2 yıl önce buna itiraz ettiklerini söyledi. ABD'nin söz konusu kararının gerekçesinin yersiz olduğunu vurgulayan Zeybekci, ABD'nin bu konuda ilk 3 soruşturmada Türkiye'ye bir yaptırım kararı alamadığını ancak dördüncü soruşturmada bu kararı alabildiğini ifade etti.

Zeybekci, "Biz de gereğini yaptık ve bunu DTÖ'ye taşıdık, bununla ilgili adımlarımızı attık. Şu anda süreç devam ediyor. ABD'yi DTÖ nezdinde şikayet ettik. Ama müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı. Ama ticari menfaatler söz konusu olduğunda onların bize yaptığını, yoğun şekilde bize gelen baskılarla biz de Amerikan ürünlerindeki devlet desteklerini görüyoruz. US Cotton'un (Amerikan Pamuk Birliği) Amerikan pamuğu üzerindeki desteklerini biliyoruz, bununla ilgili gerekli adımı attık. Yaptığımız soruşturmada destek ortaya çıktı. Bu, şu anda Türkiye'ye ABD'den ithal ettiğimiz bütün ürünlere, stratejik ve savunma dahil olsa bile Amerikan hükümetinin desteğinin olup olmadığı yönünde bir araştırma, soruşturma hakkı ortaya çıkarır. Bunun da gereğini yaparız."

Zeybekci, ABD'nin çelik ithalatına yasak getirilmesine yönelik söylemlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:33
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