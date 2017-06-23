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Katar'a giden Mehmetçiğe yeni kamuflaj

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) 23 Türk askerinin 5 zırhlı araçla Katar'a girerek Türk üssünde konuşlandı.

23 Haziran 2017 Cuma 01:35
Katar'a giden Mehmetçiğe yeni kamuflaj

YENİAKİT.COM.TRTSK'dan geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 0800'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır.'' ifadesi kullanılmıştı. 

Herkesin merak konusu ise Türk ordusunun Katar'da giyeceği üniforma olmuştu. Bugün Katar'a giden askerlerden gelen fotoğraflar merakları giderdi. 

Mehmetçik Türkiye'nin aksine Katar'da Çöl kamuflajı olarak adlandırılan Gri kamuflajı giydi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 01:35
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