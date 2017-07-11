Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nihat Zeybekçi'den Katar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Katar'a gönderdiklerinin yardım değil parası alınan bir ihracat olduğunu belirterek ''Şu an itibarıyla yaklaşık 200 kargo uçağıyla yapmış olduğumuz belki dünyadaki ticari taşımacılık anlamındaki en büyük operasyonu yaptık." dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 12:16
Nihat Zeybekçi'den Katar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin Katar’a yardım değil, 20 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurguladı. Gıda enflasyonunu değerlendiren Zeybekci, “İthalat Demokles’in kılıcı gibi fiyatın üzerinde sallanacaktır” dedi

Zeybekci, Türkiye’nin Katar’a yardım değil ihracat yaptığını vurgulayarak, " Türkiye yardım yapmıyor. Parasını aldığımız bir ihracat yapıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 200 kargo uçağıyla yapmış olduğumuz belki dünyadaki ticari taşımacılık anlamındaki en büyük operasyonu yaptık." dedi.

KATAR TERÖRİST ÜLKE DEĞİL

Katar’a 15 bin tonu geçen bir ihracat yapıldığını kaydeden Zeybekci, "20 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi. Ekonomi Bakanı olarak değil kişi olarak, Nihat Zeybekci olarak 'Katar bir terörist ülke değildir' diyorum.” diye konuştu.

Zeybekci, İran ile yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında olan 265 ürüne 120 ürünün daha eklendiğini de söyledi. Zeybekci eklenen ürünlerin iki ülke için de 60’ar adet olduğunu belirtti. Perşembe günü İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 6 aylık değerlendirme toplantısını yapacaklarını belirten Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılı sonu itibarıyla kredi hacminin 40 milyar doları aşacağını ifade etti.

İTHALAT DEMOKLESİN KILICI GİBİ SALLANACAK

Zeybekci, gıda enflasyonu konusunda, "Otomatik bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki fiyatlar yurtdışındaki fiyatlardan bağımsız bir şekilde alıp başını gitmemeli. İthalatın hızlı bir şekilde devreye girebilmesi Demokles’in kılıcı gibi fiyatın üzerinde sallanacaktır. Belirli bir seviyenin üzerinde o kılıç gereğini yapacaktır". diye konuştu.

Zeybekci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Gümrük Birliği güncellendiğinde 5 yıl içinde dış ticaret hacmimiz 300 milyar dolara çıkacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:16
  1. Nihat Zeybekci
  2. katar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    1. Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    2. Uyurgezer 8'inci kattan düşerek..
    3. İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy
    4. TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev..
    5. Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke etti!..
    6. Piyasalar da FETÖ darbesine boyun eğmedi
    7. Hakan Şükür'e bir şok daha
    8. Cüneyt Arkın böyle inledi: Yapma..
    9. Zorunlu Bireysel Emeklilik caiz mi?
    10. Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
    11. Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de keyif..
    14. Baykal oğluna kafa atan güvenliğin..
    15. 'DEAŞ Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'..
    16. Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale..
    17. Yine çok terleyecek! 'Delili yok'..
    18. PKK korkudan bakın ne yapıyor!
    19. Rusya'nın burnunun dibine füze..
    20. Katar sorununda Kuveyt arabulucu..
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme