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Katar’a deniz ve hava üssü de kuruyoruz

Türkiye, Ortadoğu’daki ortağı Katar’a yeni üstler kuracak...

02 Şubat 2018 Cuma 02:35
Katar’a deniz ve hava üssü de kuruyoruz

Dünyaca ünlü haber kanalı Al Jazeera, Türkiye’nin Katar’daki askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu.

Körfez krizinin odağındaki Katar’da Türkiye’nin büyükelçisi olarak görev yapan Fikret Özer, 2014’te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya atıfta bulunup, Türkiye’nin Katar’a yerleştirdiği askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu.

Katar Büyükelçisi Özer, konuşlandırmanın ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da olduğunu ise söylemedi. “Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi” dedi.

Türk askerleri ilk olarak 2015’te Tarık Bin Ziyad askeri üssüne gönderilmişti. Türkiye’nin daha önce Ortadoğu’da benzerine sahip olmadığı üs, 5 bin asker kapasitesine sahip.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 02:35
  1. Katar
  2. Körfez krizin
  3. Fikret Özer
  4. Türk askerleri
  • AhmetAhmet28 dk önce
    Yakışır tabiki kuralım kendi topraklarımız oralar bizim.
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