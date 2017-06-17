Katar'a bir ülkeden daha destek!

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, krizin yakından takip edildiği, sorunun diyalog ve müzakere yoluyla çözümünün desteklendiği belirtildi.

Körfezde yaşanan olayların geldiği durumdan üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmazlıkların giderilmesi için ara buluculuk görevi üstlenen Kuveyt'in girişiminden memnun olunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.