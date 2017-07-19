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Katar'a askeri sevkiyatta sıcak gelişme

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı belirtildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:12
Katar'a askeri sevkiyatta sıcak gelişme

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.

AA muhabirinin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye-Katar Birleşik Tatbikat çerçevesinde, 28 kişilik topçu bataryasının tamamı Katar'a intikal etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan altıncı grubun, sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:12
  1. katar asker
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