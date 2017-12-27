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Katar'a askeri destek! Türk birliği üsse ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan yeni bir grubun başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:08
Katar'a askeri destek! Türk birliği üsse ulaştı

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

ORTAK TATBİKAT YAPILACAK

Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.

Söz konusu güçlerin Katar ile Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında ülkeye geldiği kaydedildi.

TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı.

 

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ KATAR'A "TÜRK ÜSSÜ'NÜ KAPAT" BASKISI YAPMIŞTI

Körfez krizi sırasında, Katar'a ambargo uygulayan Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a gönderdiği talep listesinde Türk üssünün kapatılmasını istemişti.

Katar ise bu talebi hiç düşünmeden reddederek "Çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Bu sadece iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 00:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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