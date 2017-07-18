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Katar'a asker takviyesi

Çorlu'da bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Topçu Alay Komutanlığı'ndan 25 askerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Katar'a gittiği bildirildi.

18 Temmuz 2017 Salı 17:42
Katar'a asker takviyesi

Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Topu Alay Komutanlığı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek subay, astsubay ve erbaşların bulunduğu 25 kişilik grubun sabah saatlerinde Çorlu Havalimanı'ndan Katar'a uçması planlanmıştı. Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan uçuşların uygun olmaması nedeniyle, askeri personel ancak öğleden sonra havanın elverişli olması üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçakla Doha'ya gitti.

Askerlerin ardından, Doha'ya araç sevki de yapılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:42
  1. katar asker
  2. katar
  • hercaihercai25 dk önce
    25 degil, 25 bin gonderilmeli. Katar bize cok lazim olacak bu yillarda.
  • cemalicemali28 dk önce
    KATARI YEDİRMEYİZ. KATARI KORUYALIM
  • vatansevervatansever44 dk önce
    Bence cok az..pakistanda gonderecekti??acele davranilmali
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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