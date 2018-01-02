Katar’a 5 Milyar dolarlık çıkarma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen programla ilgili bilgi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar’ın zengin yeraltı kaynaklarının yardımıyla hızlı bir kalkınma süreci yakalamayı amaçladığını belirterek, “Ülke, dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı; güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlıyor” dedi.

ALTYAPI PROJELERİ FIRSATLAR SUNUYOR

Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlerin bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin 11,6 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, özellikle 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projelerinin Türk firmaları için yeni fırsatlar sunduğuna işaret etti. Türk-Katar İş Forumunun da gerçekleştirileceği ziyrette, ikili görüşmelerin yanı sıra altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve techizat, cam, züccaciye, tarım makineleri, bebek - yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerinde yatırım ile ortaklık imkânları ele alınacak. Forumun ardından Katar’daki bazı tesisler gezilecek. Bu arada, PTT A.Ş. ile Katar Posta Teşkilatı arasında yapılan işbirliği anlaşması ile hayata geçen www.turkishsouq.qa sitesi ile Katarlı vatandaşlar Türkiye’deki birçok KOBİ’nin ve ulusal markanın ürünlerine tek tıkla ulaşabilecek.

MÜSİAD atağa kalktı

Türkiye’nin Katar’la ekonomik ilişkilerini güçlendirmesinde STK’lar da büyük rol oynuyor. MÜSİAD, bu yılın ilk işbirliği geliştirme hamlesini Katar’da gerçekleştirecek. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak. Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.